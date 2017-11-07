Подмосковный Минтранс составил список лучших перевозчиков региона в октябре

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Список лучших перевозчиков общественного транспорта в октябре текущего года опубликовало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

МТДИ Подмосковья определило десятку лучших перевозчиков общественного пассажирского транспорта за октябрь", — говорится в сообщении. В нем указывается, что оценка работы транспортных компаний региона проводилась по следующим критериям: количество транзакций по транспортной карте "Стрелка", возраст транспортных средств и регулярность выполняемых рейсов.

В топ-10 перевозчиков Подмосковья вошли ООО "РегионАвто", ООО "Долгопрудненское АТП", ГУП МО "Мострансавто" и "Химкиэлектротранс", ООО "Транспорт 1", "Клаксон +", "АВТОМИГ", "Автолайн-Мытищи", "Аврора" и "Компания Автолайн".

Отмечается, что рейтингование компаний-перевозчиков — это пилотный проект, который с 2018 года перейдет в автоматизированный режим. "Благодаря единой системе контроля транспортных услуг в Подмосковье — Региональной навигационно-информационной системе — появится возможность осуществлять автоматизированный контроль работы пассажирского транспорта в регионе", — уточняется в документе регионального Минтранса.

Рейтинг будет публиковаться ежемесячно на официальном сайте и в социальных сетях ведомства, заключается в сообщении.