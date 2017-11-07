Более 2800 жителей Подмосковья написали "Большой этнографический диктант"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Всероссийской образовательной акции "Большой этнографический диктант" приняли участие более 2800 жителей Подмосковья, сообщило Министерство образования Московской области.

Подмосковье для написания диктанта, который был проведен накануне дня единства, выделило 40 площадок на базах вузов, колледжей, школ и методических центров. "В акции приняли участие более 2800 человек разных возрастов и профессий", — говорится в сообщении.

Основной площадкой диктанта стал Московский государственный областной университет (МГОУ). Более 100 студентов и гостей подмосковного вуза приняли участие в просветительской акции, цель которой — оценка уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах России.

"Большой этнографический диктант" длился ровно один академический час (45 минут). Его участникам было необходимо ответить на 30 тестовых вопросов. При этом 20 вопросов были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья. И десять вопросов диктанта были составлены с учетом региональной специфики, сообщило ведомство региона.

В этом году "Большому этнографическому диктанту" был присвоен статус международного, он проходил не только в каждом субъекте Российской Федерации, но и в некоторых странах СНГ. Всего в акции, по информации Федерального агентства по делам национальностей, в 2017 году приняло участие почти 90 тысяч человек, которые были протестированы на 800 площадках.