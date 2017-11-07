Команда из Балашихи заняла второе место на боях роботов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Недвижимость. Команда из Балашихи заняла второе место на международных соревнованиях "Бронебот-2017 " по боям роботов, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Команда "Solarbot" из Балашихи заняла второе место на международных соревнованиях по боям роботов "Бронебот-2017", — сообщается в материале со ссылкой на капитана команды Дмитрия Мелькина.

Финал соревнований по боям роботов "Бронебот-2017" проходил в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие команды из России, Англии, Бельгии и Нидерландов. Всего в боях принимали участие около 30 роботов, добавляется в документе.Как указывается в нем, команда из Балашихи провела 11 боев с роботами из России, Англии и Бельгии. "Второе место — хороший результат для нового робота Арчи, которого мы собрали в этом году", — Мелькин. Робот оснащен пневмоцилиндром с силой удара в восемь тонн. Робот способен подбросить стокилограммового соперника на три метра вверх. В ходе боев робот уцелел, уточняется в сообщении.

Сейчас балашихинская команда готовится к другим международным соревнованиям. В декабре 2017 года "Solarbot" отправится в Индию, в феврале 2018 года — на бои в Китай, заключается в сообщении.

Бои роботов "Бронебот" созданы по мотивам шоу "Robot wars" в начале 2000-х годов. Первые в России робобои прошли в Москве в 2015 году.