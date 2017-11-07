Сборная подмосковного правительства по футболу обыграла команду Кустурицы

МОСКВА, 7 ноя ­- РИА Новости. Сборная правительства Московской области победила в товарищеском матче по футболу сборную известного режиссера и музыканта Эмира Кустурицы, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Первый тайм футболисты сыграли вничью — 4:4. Итоговый счет — 8:6 в пользу команды правительства Московской области", — сообщается в документе. В нем добавляется, что товарищеский матч команд правительства Подмосковья и известного режиссера прошел в рамках проекта "Арт-футбол". Он является одной из составляющих кампании "Под флагом Добра!", цель которой — сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Идея проекта — объединить известных артистов, общественных деятелей и политиков из разных стран, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам.

В состав команды регионального правительства вошли руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и экс-капитан сборной России по футболу, советник министра Роман Широков. Команду гостей сформировали из музыкантов группы Кустурицы "No smoking orchestra" и из представителей отечественного шоу-бизнеса. Помимо Эмира Кустурицы в нее вошли Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук, Иракли Пирцхалава, уточняется в материале.

Игра прошла в новом манеже футбольного центра "Метеор" в Балашихе, открытого летом 2017 после реконструкции. "Я не в первый раз в Московской области и всегда это так или иначе связано с футболом. Мы с радостью откликнулись на предложение провести этот товарищеский матч. Приятные впечатления и от места — отличный манеж, здесь комфортно играть. Теперь понятно, почему футбол у вас так популярен", — сказал Кустурица, его слова приводятся в релизе.

Средства, собранные в ходе благотворительного матча, будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям, заключается в сообщении подмосковного Минспорта.