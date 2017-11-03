Около 900 заблудившихся в лесах Подмосковья были спасены в 2017 году

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Среди них оказались 77 детей.

882 заблудившихся грибника и туриста, в том числе 77 детей, вывели из подмосковных лесов сотрудники подмосковных поисково‐спасательных подразделений и волонтеры добровольных общественных организаций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В конце лета и начале осени, когда в разгаре сборы грибов и ягод, искать заблудившихся в лесу приходилось практически ежедневно. Вместе со спасателями и волонтерами людей искали кинологи с собаками. Поиски велись и с помощью авиации — дельталетов, беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов. С помощью авиации в 2017 году был найден 91 человек.

Помогает находить заблудившихся внедренное в июне этого года в "Систему-112" новшество — функция геопозиционирования, то есть автоматического определения местонахождения звонящего. Как подчеркнул Дмитрий Пестов, благодаря этому повысилась оперативность спасения заблудившихся людей.

"Если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса, либо оперативно направить на помощь поисковый отряд", — отметил Дмитрий Пестов.

Несмотря на то, что сезон грибов и ягод в лесах завершился, работы для поисковых отрядов хватает. Ведь и в ноябре, и в зимний период леса остаются для гостей и жителей Подмосковья любимым местом для прогулок и катания на лыжах. В этот период оперативно найти заблудившегося человека особенно важно, так как при низкой температуре окружающего воздуха человек может умереть от переохлаждения.