МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Денежную премию получили 47 преподавателей из Подмосковья.

Лучших учителей России наградили в Московской области. Денежную премию вручили 47 подмосковным преподавателям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

Двухдневная Всероссийская конференция по итогам конкурса поощрения лучших учителей завершилась в Доме правительства Московской области. В ней приняли участие представители многих российских регионов.

Сообщается, что в рамках конференции были награждены лучшие учителя России. В их числе 47 подмосковных педагогов. Они получили поощрение в размере 300 тысяч рублей.