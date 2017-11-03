План по ремонту дорог в Подмосковье выполнили полностью

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В ряде муниципалитетов ремонт дорог завершили досрочно.

План по ремонту дорог в Московской области на 2017 год полностью выполнен, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Об этом сообщил телеканал "360".

Министр отметил, что в большинстве муниципалитетов ремонт дорог был завершен досрочно.

"Ремонт дорог полностью завершен в Подмосковье. План был до конца октября завершить, но завершили в подавляющем большинстве муниципальных образований в середине октября", – заявил Тресков.

Он отметил, что на ремонт трех тысяч километров дорог в регионе в текущем году было затрачено более 18 миллиардов рублей.