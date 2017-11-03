Такси Подмосковья с желтыми номерами получат дополнительные привилегии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Недвижимость. Такси с желтыми номерами получат в Подмосковье дополнительные привилегии, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Таксомоторные предприятия, работающие на территории Московской области с желтыми номерами, будут пользоваться дополнительными привилегиями", — отмечается в документе.

Перевозчикам, получившим желтые номера, будут представлены преференции в виде высокого места в рейтинге таксомоторных компаний Московской области. Позиция в рейтинге будет давать дополнительные баллы при участии в аккредитации на транспортное обслуживание легковым такси аэропортов Домодедово и Шереметьево в период проведения Чемпионата Мира-2018 по футболу.

Минтранс региона поддерживает инициативу получения желтых номеров, что позволит дополнительно выделить такси на дороге и повысить безопасность пассажирских перевозок, добавляется в сообщении. Данное условие носит рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что с 10 февраля вступил в силу закон о введении единого цвета подмосковных такси, согласно которому машины всех областных таксистов, получающих разрешение на право таксомоторных перевозок, должны соответствовать единой цветовой гамме, состоящей из основного белого цвета, полос желтого и серого цветов. За отсутствие надлежащей атрибутики у автомобилей такси предусмотрен административный штраф. С января 2017 года управлением регионального административно-транспортного контроля вынесено более 450 постановлений на общую сумму 1,372 миллиона рублей за нарушения в части отсутствия цветографической схемы и опознавательного фонаря.