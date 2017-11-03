План ремонта дорог в Подмосковье на 2018 год утвердят до конца декабря

КРАСНОГОРСК (Московская область), 3 ноя — РИА Недвижимость. План ремонта дорог в Подмосковье на 2018 год утвердят до конца декабря, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Мы уже приступили и активно ведем работы по формированию плана ремонтных работ на 2018 год. Мы собираем предложения жителей", — сказал Тресков. По его словам, на данный момент поступило 5,2 тысячи обращений по ремонту 3,07 тысячи дороги дорог в Подмосковье.

В следующем году активнее будет использоваться технология "быстрых решений" — создание дополнительных полос для поворота на перекрестке. "Мы запланировали порядка 500 таких решений на перекрестках", — сказал Тресков. Он отметил экономичность таких решений — в среднем, создание дополнительной полосы при подъезде к перекрестку обходится в один миллион рублей. "Эти 500 решений облегчат жизнь порядка 1,5 миллиона человек", — считает министр.

Он добавил, что план по ремонту дорог в Подмосковье на 2018 год будет сформирован до конца года. Конкурсные процедуры на выбор подрядчика планируется провести в январе-феврале следующего года, чтобы в апреле приступить к дорожным работам. По мнению Трескова, объем финансирования ремонтных работ в 2018 году будет сравним с бюджетом этого года и составит порядка 18 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Подмосковье завершился досрочно, отремонтировано более трех тысяч километров дорог, заделано более полумиллиона ям.