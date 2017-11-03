Библиотечный сквер с wi-fi открывается в Красногорске

МОСКВА, 3 ноя — РИА Недвижимость. Библиотечный сквер откроется в пятницу перед зданием Центральной библиотеки в Красногорске, говорится в сообщении администрации городского округа.

"3 ноября в Красногорске открывается новая общественная зона, расположенная перед зданием Центральной библиотеки", — сообщается в документе. В нем добавляется, что проект подготовлен к очередной всероссийской акции "Ночь искусств". В рамках мероприятия откроется книжный вернисаж "Искусство в книжной оправе", пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, состоится уличный перформанс.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству перед зданием Центральной библиотеки в Красногорске ведутся на площади 1,76 тысячи квадратных метров. В сквере выполнена укладка почти 500 квадратных метров тротуарной плитки, газонное озеленение охватило 1,3 тысячи квадратных метров, высажено 100 кустарников, заменено ограждение, смонтированы парковые фонари и система видеонаблюдения. Возле стойки для свободного обмена книг установлены 11 садовых диванов и шесть кресел для чтения.