МОСКВА, 3 ноя — РИА Недвижимость. Процедура отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний (УК) может упроститься, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Мы будем ходатайствовать о внесении в законодательные акты Российской Федерации ряда законодательных инициатив, направленных на повышение требований к управляющим компаниям при выдаче лицензий. В частности, мы хотим упростить процедуру лишения лицензии", — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, его слова приводятся в документе.

Как указывается в нем, подмосковные власти предлагают изменить систему лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным жилым домом, в части наделения субъектов РФ полномочиями по приостановлению (отзыву) лицензий во внесудебном порядке.

Также подмосковные власти предложат рассмотреть на федеральном уровне законодательную инициативу по упрощению процедуры вывода домов из управления недобросовестной УК. "Уверен, эти меры позволят лучше регулировать работу управляющих организаций и фильтровать недобросовестных участников рынка", — считает Хромушин.

Отзыв лицензии у управляющих компаний носит пока единичный характер, уточняется в материале. Сегодня аннулировать ее может только суд по заявлению органа государственного жилищного надзора.

Такое заявление может быть подано, если в течение календарного года управляющей компании (или ее должностному лицу) два раза и более суд назначал административное наказание за неисполнение предписания контролирующих органов по одному и тому же случаю.