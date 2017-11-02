Телеканал "360" вышел на 13 место в списке цитируемости среди СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рейтинг составила компания "Медиалогия".

Телеканал "360" занял третье место в рейтинге цитируемости среди всех российских СМИ по итогам девяти месяцев 2017 года. Индекс цитируемости с января по сентябрь составил 9380,84. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные рейтинга от компании "Медиалогия".

В тройку лидеров вошли: информационное агентство ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс". На четвертом месте расположилась газета "Известия", на пятом – "КоммерсантЪ".

Генеральный директор телеканала "360" назвал число 13 счастливым и отметил, что команда телеканала делала ставку на работу с первоисточником.

"Мы стараемся добывать новости сами и не любим просто пересказывать другие источники. Поэтому эксклюзив добывается в промышленных масштабах, и сейчас, если вы потребляете новости, вы наверняка столкнетесь со ссылкой на "360°"", — рассказал Вячеслав Духин.

По данным "Медиалогии", самый популярный материал — новость о госпитализации в конце мая оперного певца Дмитрия Хворостовского. Материал со ссылкой на "360" опубликовали 160 СМИ. В топ-3 самых популярных также вошли публикации: "Децл подал иски на 4 миллиона рублей к Басте за оскорбления в Twitter" и "Погибший в Подмосковье ребенок спускался с горки вместе с отцом".

Индекс цитируемости — это показатель, позволяющий анализировать качество распространения контента издания. Он учитывает влиятельность источника, разместившего ссылку; количество ссылок на него в других СМИ, число лайков материалов изданий в соцмедиа. При расчете показателя "Медиалогия" проводит лингвистический анализ текстов около 42 тысяч СМИ и 800 миллионов аккаунтов социальных медиа.