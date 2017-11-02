Трасса "Кубинка – Наро-Фоминск" закрывается 5 октября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ограничение в движении будет действовать на время ремонтных работ.

Дорогу "Кубинка – Наро-Фоминск" временно закроют для проезда автотранспорта и пешеходов по причине ремонта путепровода, расположенного на автомагистрали М1 "Беларусь". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан выбирать другие маршруты и заранее прокладывать пути объезда. При возникновении аварий или несчастных случаев можно обращаться в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью по телефону 8-495-688-81-71.