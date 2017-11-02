"Мособлгаз" подготовился к работе в зимний период

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отопительный сезон в поликлиниках, детсадах и школах региона начался 1 октября.

ГУП МО "Мособлгаз" полностью готов к работе в предстоящий зимний сезон. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на гендиректора "Мособлгаза" и депутата Мособлдумы Дмитрия Голубков.

"По состоянию на сегодня, график ремонта исполнен. "Мособлгаз" входит в зиму готовым", — пояснил Голубков.

Большинство муниципалитетов Московской области начали отопительный сезон в соответствии с распоряжением губернатора об обеспечении бесперебойной подачи тепла. Более половины котельных региона закупили резервное топливо на случай аварийных ситуаций, рассказал Голубков.

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.