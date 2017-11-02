Ставки на "Соципотеку" на подмосковные новостройки снижены до 8,75%

МО СКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ставка начала действовать в регионе с 25 сентября.

Участники подмосковной программы "Социальная ипотека" могут взять кредит под покупку жилья в новостройке под 8,75% — до такой цифры снизило процентную ставку Агентство ипотечного жилищного кредитования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство строительного комплекса Подмосковья.

По словам главы Минстройкомплекса Московской области Сергея Пахомова, ставка для участников "Соципотеки" от 8,75% на покупку жилья на первичном рынке начала действовать с 25 сентября текущего года, а для покупателей вторичного жилья по программе "Социальная ипотека" с 25 сентября действует размер кредитной ставки от 9%.

Специальная программа для покупки жилья в ипотеку для молодых ученых, учителей, врачей и специалистов социальной сферы в Московской области работает с 2016 года. Для получения специальных условий работники социальной сферы должны заключить контракт с учреждениями Московской области сроком на 10 лет.

По программе "Социальная ипотека" стоимость квартиры выплачивает государство, на взявшего кредит ложится обязанность платить лишь проценты по кредиту. Для каждого работника с помощью снижения ставок по ипотеке создаются индивидуальные и максимально удобные условия.

Министерство строительного комплекса Московской области и Агентство ипотечного жилищного кредитования — стратегические партнеры по поддержке подпрограммы "Социальная ипотека" государственной подмосковной программы "Жилище".

Уменьшение ставки по ипотечному кредиту до 8,75% позволяет снизить сумму платежа до 26 тысяч рублей в месяц. В первый год участник "Социальной ипотеки" платит около 16,7 тысяч рублей, остальную сумму — почти 9,3 тысячи рублей компенсирует правительство Московской области. При покупке квартиры вне рамок специальной программы, если первоначальный взнос равняется 20%, размер средней суммы ежемесячного платежа равен 48 тысячам рублей.

В Московской области программу "Соципотека", кроме Агентства ипотечного жилищного кредитования, поддерживают банки "Возрождение" и "Газпромбанк".

Как рассказал глава Минстройкомплекса Подмосковья Сергей Пахомов, на сегодняшний день в списке претендентов на включение в программу 622 специалиста, из них 404 врача, 156 молодых ученых и молодых уникальных специалистов и 61 учитель. За время действия программы жилье на общую сумму свыше двух миллиардов рублей приобрели 457 специалистов. Как уточнил Сергей Пахомов, из подмосковного бюджета было выделено порядка миллиарда рублей субсидий для погашения первоначального взноса.