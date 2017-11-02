Жители Подмосковья напишут этнографический диктант 3 ноября

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Накануне Дня народного единства жители Московской области примут участие во всероссийской акции "Большой этнографический диктант", говорится в сообщении министерства образования Московской области.

"Диктант начнется 3 ноября в 10 утра, в течение 45 минут участникам нужно будет выполнить 30 тестовых заданий, которые состоят из 20 федеральных вопросов и 10 региональных, составленных с учетом местной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100", — сообщается в документе. В нем уточняется, что стать участником диктанта могут все желающие.

Для написания диктанта в Московской области подготовлены 40 площадок, которые разместятся на базах вузов, колледжей, школ и методических центров. Основная будет располагаться на базе Московского государственного областного университета в городе Мытищи.

Результаты диктанта будут объявлены 5 декабря.

Акция "Большой этнографический диктант" проходит во второй раз. В 2016 году в его написании приняли участие порядка 90 тысяч человек. Из них более 50 тысяч — в режиме онлайн, 35 тысяч — очно. Самым молодым участником акции оказалась 12-летняя ученица из Ульяновской области, самым взрослым — 80-летний житель Мордовии.