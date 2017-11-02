В Щелково выбрали лучших многодетных мам Подмосковья

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Победителями фестиваля-конкурса "Мамы Подмосковья. ТОП-10", стали многодетные мамы: Елена Ксенофонтова и Елена Бабакина из Звенигорода, Татьяна Петрова из Луховцов, Евгения Дрыга из Одинцово, Наталья Лозова из Волоколамска, Татьяна Афонина из Долгопрудного и Ирина Разина из Пушкино, сообщает министерство социального развития Московской области.

"Московская область крайне заинтересована в росте числа многодетных семей. Мы гордимся, что на сегодняшний день на территории области их проживает более 56 тысяч. Таким семьям в регионе оказывается более 30 мер социальной поддержки", — сказала министр социального развития Ирина Фаевская, слова которой цитирует сайт правительства области.

Фестиваль-конкурс многодетных матерей проводится Минсоцразвития Подмосковья с 2015 года. Традиционно в нем принимает участие более 400 матерей из Московской области, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных.

В конкурсе десять номинаций, оценивающих многодетных мам с точки зрения их креативности, активной жизненной позиции, профессиональных успехов на работе, личных спортивных достижений, доброты и таланта к рукоделию.