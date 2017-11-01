Воробьев вошел в топ-5 рейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ за сентябрь

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В рейтинге "Медиалогии" за сентябрь губернатор Московской области прибавил два пункта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России в сфере ЖКХ за сентябрь, подготовленного компанией "Медиалогия". Об этом сообщил телеканал "360".

Первую строчку рейтинга сохранил за собой глава Москвы Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял второе место, поднявшись на два пункта. Замыкает тройку лидеров глава Свердловской области Евгений Куйвашев, опустившись на одну позицию.

В топ-5 лидеров рейтинга "Медиалогии" также вошли губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Ярославской области Дмитрий Миронов, который прибавил сразу 20 пунктов. Они заняли, соответственно, четвертое и пятое места.