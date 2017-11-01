Более 300 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья в 2017 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Областное правительство выделило на путевки в лагеря более полутора миллиарда рублей.

Подмосковное правительство потратило более полутора миллиарда рублей на детский отдых в лагерях. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Ирину Фаевскую. Об этом она заявила в ходе заседания областного координационного совета.

По словам Фаевской, в этом году финансирование детского отдыха было только региональным, федеральные средства не выделялись. Однако это не сказалось на числе отдыхающих. В общей сложности путевки в лагеря Краснодарского края и Крыма получили более 300 тысяч человек в возрастной группе от семи до 15 лет. Из них более 40 тысяч – дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации.