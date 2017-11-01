Порядка 200 правил землепользования и застройки утвердят в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советы депутатов уже утвердили 12 правил землепользования и застройки для Московской области.

В Подмосковье установят 222 правила землепользования и застройки. Сейчас утверждено 12 подобных правил. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Надежду Зыкову.

Правила землепользования и застройки нужны для выдачи разрешений на строительство. Зыкова отметила, что совет депутатов уже утвердил 12 правил, еще 13 проходит процедуру публичных слушаний.

"122 правила уже на стадии корректировки, прошли обсуждения, 75 были рассмотрены на Градостроительном совете, они готовятся к утверждению", — добавила заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

Кроме того, две тысячи зон комплексного и устойчивого развития территории, утвержденные в правилах, помогут привлекать инвесторов. Зыкова отметила, что результатом этого станет создание в Московской области большого числа новых рабочих мест.