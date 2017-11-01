В МЧС Подмосковья начали готовиться к новогодним праздникам

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. МЧС вместе с МВД и местными администрациями проверит места проведения массовых мероприятий.

МЧС приступило к подготовке предстоящим новогодним праздникам. В настоящее время определяются площадки, где будут проходить массовые мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, начался подготовительный период работы, уточняются места проведения рождественских и новогодних мероприятий.

Когда площадки будут определены, МЧС совместно с полицией и администрацией муниципалитетов приступит к проверке этих мест.