Почти 50 дворов благоустроят в Балашихе в 2018 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Недвижимость. Почти 50 дворов благоустроят в Балашихе в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"В Балашихе утвержден адресный список дворов, которые комплексно благоустроят в 2018 году. В него вошло 47 дворовых территорий", — сообщается в документе. Список был утвержден на основании общественного голосования, который прошел на портале "Добродел".

В адресный перечень программы на 2018 год вошли дворы, расположенные на улицах Лесопарковой, Жилгородок, Свердлова, Автозаводской, Граничной, Заречной, Новой, Речной, а также дворы в кварталах Изумрудный, микрорайонах Заря, Керамик и других.

После формирования итогового адресного перечня состоится обсуждение и согласование с жителями видов работ в каждом дворе. В приемке выполненных работ будут принимать участие старшие по домам и представители территориального общественного самоуправления, добавляется в материале.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя установку детских игровых и спортивных площадок, ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, устройство уличного освещение, информационных щитов и контейнеров для сбора мусора, обустройство парковок. В 2017 году в городском округе комплексно благоустроено 42 дворовые территории, заключается в сообщении.