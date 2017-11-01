Более четырех тысяч километров подмосковных дорог обработали реагентами

МОСКВА, 1 ноя — РИА Недвижимость. Более 4,2 тысячи километров дорог Подмосковья обработали противогололедными реагентами за прошедшие сутки региональные дорожные службы, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами 4,2 тысячи километров покрытия и очистили от снега 2,2 тысячи километров региональной сети автодорог", — сообщается в документе. В нем уточняется, что в работах были задействованы триста единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Московской области перешли на зимний режим работы. Проводится обработка противогололедными материалами и механизированная очистка от снега особо опасных участков дорог: съездов, крутых поворотов, эстакад, а также тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта. Для работы в зимний период подготовлено свыше 1300 единиц дорожной техники и более 450 тысяч тонн противогололедной смеси.