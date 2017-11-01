В Подмосковье все более востребована запись на прием к врачу через интернет

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около одного миллиона жителей Московской области записались на прием к врачу через интернет в октябре этого года, сообщает пресс-служба первого зампреда правительства региона Ольги Забраловой.

"В Московской области в октябре 2017 года более 950 тысяч человек записались на прием к врачу через интернет. В сентябре эта цифра составляла порядка 800 тысяч человек", — приводятся в материале слова Забраловой.

С 1 сентября текущего года в Подмосковье введено правило записи на прием к врачу в поликлинике — попасть к врачу можно только тремя способами: через сайт государственных услуг, с помощью инфоматов, установленные в поликлиниках, а также позвонив в единый колл-центр. В октябре, сообщает правительство региона, через инфоматы на прием к врачу записались более 384 тысяч человек, через колл-центр — 222 тысяч человек.

"В настоящее время в Московской области идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. Так, например, растет популярность вызов врача на дом через интернет, в октябре этой услугой воспользовались более десяти тысяч человек", — цитирует слова Забраловой сайт правительства Московской области.

Подмосковье комплексно развивает ИТ услуги для жителей области, предлагая довольно широкий набор региональных приложений и сайтов. Одним из наиболее популярных ресурсов является "Добродел" (интернет-портал и мобильное приложение для связи с муниципальными властями). В нем, согласно данным министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, зарегистрированы уже более 400 тысяч пользователей. Жители Подмосковья также могут воспользоваться Порталом государственных услуг Московской области, Московским областным единым информационным расчетным центром (МосОблЕИРЦ), личным кабинетом в системе "Мособлгаз" в формате мобильного приложения. Гражданам региона также доступны региональные мобильные приложения "Афиша Подмосковья", приложения "Карта "Стрелка" для пополнения баланса этой транспортной карты и "Мобильный спасатель МЧС". Также с октября этого года действует специальная карта для работы с заправками для электромобилей.