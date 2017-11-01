Аварийные дома Шатуры и Орехово-Зуева расселят до конца года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 120 жителей Шатурского и Орехово-Зуевского района, которые имеют жилье в аварийных домах, до конца года переедут в новые квартиры, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"До конца года в Шатурском и Орехово-Зуевском районах новое жилье будет построено для 125 переселенцев из аварийных домов", — приводятся в сообщении слова руководителя регионального Минстройкомплекса Сергея Пахомова.

В документе отмечается, что в Подмосковье действует второй этап региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области". рассчитанной на период с 2016 по 2019 годы. В соответствии с условиями программы, расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2015 года.

"По итогам прошлого года в реализации программы приняли участие 25 муниципальных образований Подмосковья, в которых было расселено 512 помещений площадью 19,7 тысячи квадратных метров и предоставлено новое жилье 1,3 тысячи гражданам. В текущем году программу продолжают реализовывать в 28 муниципалитетах", — добавляется в материале.

К примеру, в Шатурском районе до конца 2017 года планируется переселить 87 граждан, проживающих в трех аварийных домах городского поселения Черусти по ул. Майская, д. 7 и 9, и ул. Школьная, д. 13. Расселяемая площадь составляет более 1,1 тысячи квадратных метров. Для обеспечения этих граждан новым жильем будет построен четырехэтажный многоквартирный дом, в котором переселенцам будет передано более 30 квартир.

В Орехово-Зуевском районе строится двухэтажный дом, в котором гражданам будет предоставлено 14 квартир. В новый дом планируется переселить жильцов трех бараков, расположенных в деревне Новое. До конца года 38 жителей этих домов смогут переехать в новое благоустроенное жилье. Всего в Орехово-Зуевском районе на текущий год запланировано расселить 11 аварийных домов площадью 4,5 тысячи квадратных метров и обеспечить новым жильем 234 человека, заключается в документе.