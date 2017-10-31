В Кашире откроют первый роботизированный мясоперерабатывающий завод

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новый мясоперерабатывающий завод в Подмосковье будет производить колбасные изделия.

Группа компаний "Черкизово" откроет в Подмосковье первый в России полностью роботизированный мясоперерабатывающий завод по производству колбасных изделий. Производство будет запущено в Кашире в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Он заявил, что инвестиции в проект составят порядка шести миллиардов рублей. Завод будет производить 80 тонн готовой продукции в сутки и создаст в Кашире 200 рабочих мест.

Кроме того, Разин подчеркнул, что создание производства позволит увеличить налоги в бюджеты всех уровней.

"Предприятие планирует отчислить более трех миллиардов рублей в течение пяти лет в бюджет Московской области", — уточнил министр.