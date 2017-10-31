Показатели уровня жизни улучшились в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В регионе улучшились результаты по 40 показателям качества жизни.

Уровень жизни в Московской области улучшился в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя правительства Подмосковья Ирину Смирнову.

За девять месяцев 2017 года удалось улучшить общеобластные результаты по 40 показателям. 19 из 22 показателей качества жизни были увеличены. Зампред регионального правительства озвучила итоги рейтинга деятельности органов местного самоуправления.

Также, по словам Смирновой, в Подмосковье с начала года увеличилось число выданных квартир.

Рейтинг уровня жизни формируется по пяти направлениям: государственные и муниципальные услуги, предпринимательская деятельность, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство.

Рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления составляют в Подмосковье с 2015 года, работу властей оценивают по 56 показателям.