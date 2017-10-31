Московская область собрала рекордное количество зерна

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Итоги на расширенном заседании регионального правительства подвел губернатор Андрей Воробьев.

Уборка урожая в Московской области завершена. Итоги сбора сельскохозяйственной продукции подвел губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании подмосковного правительства в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Как подчеркнул глава Московской области, уборка урожая закончилась на позитивной ноте, так как несмотря на холодную весну, в Подмосковье было собрано рекордное количество зерновых культур — 427 тысяч тонн. Это на 70 тонн больше, чем в 2016 году.

Кроме того, Андрей Воробьев особо отметил, что Московская область заняла лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по сбору овощей в закрытом грунте.