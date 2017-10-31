Подмосковье продлило налоговые каникулы для ИП до конца 2020 года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной, научной и бытовых сферах, продлены по декабрь 2020 года, сообщило министерство экономики и финансов Подмосковья.

На сайте министерства в понедельник опубликовано официальное сообщение о том, что 23 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соответствующие документы. Речь идет о "Законе Московской области N 174/2017-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области".

Сообщение также указывает на закон Подмосковья "О патентной системе налогообложения на территории Московской области", — сообщил минфин региона.

Законом предусматривается, что в рамках упрощенной системы налогообложения продляется действие "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также сфере бытовых услуг населению. Налоговые каникулы для них продлены по 31 декабря 2020 года, до максимального срока, установленного Налоговым кодексом.

Законом также определяется, что индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, будут платить пониженную налоговую ставку в размере 10%. Срок действия этой части закона — также по 31 декабря 2020 года и до максимального срока, установленного Налоговым кодексом.

И в рамках патентной системы налогообложения аналогично продлеваются льготы (т.н. "нулевая стоимость патента"). Ими смогут воспользоваться впервые зарегистрированные ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной сферах и в сегменте бытовых услуг населению. Пользоваться льготами они тоже смогут по 31 декабря 2020 года до максимального срока, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации.