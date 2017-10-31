Крупнейший в Европе завод сырокопченых колбас построят под Каширой

КРАСНОГОРСК (Московская область), 31 окт — РИА Недвижимость. Крупнейший в Европе завод по производству сырокопченых колбас построят на территории Подмосковья в 2018 году, сообщили РИА Недвижимость в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Инвестиции превысят шесть миллиардов рублей", — сообщил собеседник агентства.

Предприятие разместится в Каширском районе Подмосковья и будет входить в Группу "Черкизово". Это крупнейший инвестиционный проект пищевой индустрии в Подмосковье, в результате которого будет построен самый большой в Европе завод по производству сырокопченых колбас, отметил источник в Минсельхозпрода региона.

В структуру Группы "Черкизово" входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 14 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающий предприятий, а также шесть комбикормовых заводов.