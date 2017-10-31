Воробьев потребовал навести порядок вдоль федеральных трасс в Подмосковье

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вдоль федеральных трасс, расположенных на территории Подмосковья, должен быть наведен порядок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он поручил главам территорий, через которые проходят Новорязанское, Горьковское, Щелковское, Волоколамское и Носовихинское шоссе, ликвидировать незаконные объекты торговли, несакционированнную рекламу и пр.

"Обращаю внимание, что в Подмосковье проходит 20 вылетных трасс. И их состояние, особенно на востоке нашей области, оставляет желать лучшего", — сказал губернатор на заседании регионального правительства во вторник.

По словам Воробьева, порядок должен быть наведен до начала чемпионата мира по футболу. "Совсем скоро, меньше чем через полгода, пройдет глобальное мероприятие — чемпионат мира по футболу. Большинство команд, сборных, туристов будут жить в Подмосковье. Но даже без этого мероприятия необходимо, чтобы наши трассы соответствовали стандартам", — заявил глава региона.

К разработке программы по благоустройству территорий вдоль федеральных трасс будут привлечены главы муниципалитетов Подмосковья, Госадмтехнадзор Московской области, Главархитектуры и правоохранительные органы. Программа будет рассмотрена через две недели на заседании кабинета министров Московской области.