Зимний сезон в подмосковных парках откроется 1 декабря

Люди гуляют в одном из парков. Архивное фото

Люди гуляют в одном из парков. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. 55 подмосковных парков проведут 1 декабря в честь открытия зимнего сезона акцию "Зимний день". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Всего в парках области пройдет порядка 400 праздничных мероприятий к Новому году и Рождеству.

"Жителей Подмосковья ждут театрализованные представления, интерактивные программы для детей, народные гуляния, мастер-классы, конкурсы, концерты, кинопоказы, квесты", — отметила Ольга Забралова.

Кроме того, в парках Подмосковья появится 33 катка и 44 лыжных трассы. Их протяженность составит более 100 километров. Также в региональных парках будут работать 19 зимних кафе и 17 точек проката инвентаря.