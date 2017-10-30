Туристский "Промпоезд" отправился в свою первую поездку в Павловский Посад

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Туристский "Промпоезд" отправился в Павловский Посад. Поездку приурочили к 190‐летию со дня рождения Якова Лабзина, который является одним из основателей городского платочного производства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

Региональное Минкультуры и Центральная пригородная пассажирская компания осуществили уже третий совместный туристский проект. Главная цель — ознакомление с историей и архитектурой индустриального наследия России в ходе поездок по большим и малым российским городам. Кроме традиционных экскурсионных мероприятий, в поездках туристам предлагаются старинные развлечения, творческие мастер-классы, организация культурных площадок и обеды по старинным рецептам.

Оксана Косарева, министр культуры Московской области, особо отметила, что у проекта "Промпоезд" — большой потенциал, потому что он синтезирует туристическую, научную и социальную составляющие.

Гости первого "Промопоезда" посетили в Павловском Посаде знаменитую мануфактуру Лабзина и Грязнова. Экскурсия проводилась там впервые в истории предприятия. Туристы смогли посмотреть на народные принты и узнать о технологии производства знаменитых павловопосадских платков.

Экскурсия также включала в себя посещение фабрики Барановых и музея "Княжий двор".

Впервые в истории фабрики туристам провели экскурсию по предприятию. Им рассказали о технологии производства платков, показали народные принты, ставшие актуальными для мировых домов моды. Гости посетили музей "Княжий двор", фабрику Барановых, пообедали и посмотрели выступление народного ансамбля "Вечоры". Затем отправились на фабрику Соколиковых и на фабрику Русско-французского анонимного общества. Финальный пункт экскурсии туристов "Промопоезда" — Музей истории русского платка и шали с чаепитием по старинным купеческим правилам.