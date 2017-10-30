Новогодние елки установят в парках Подмосковья к 1 декабря

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новогодние елки будут установлены в подмосковных парках к 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Зимний сезон в парках культуры и отдыха Московской области откроется 1 декабря акцией "Зимний парк". В этот день в 18 часов будут зажжены новогодние елки и праздничная иллюминация, пройдут праздничные мероприятия с участием творческих коллективов Подмосковья", — сообщается в документе. В нем уточняется, что акция пройдет в 55 парках Московской области.

В этом году в подмосковных парках планируется залить 33 катка и проложить 44 лыжные трассы общей протяженностью более 100 километров. Планируется открытие 19 зимних кафе, 17 точек проката коньков и лыж.

Всего в парках культуры и отдыха Московской области запланировано проведение более 400 мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, заключается в материале.