Областной "Россоюзспас" прирос молодежными организациями

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Московской области в 2017 году были полностью сформированы отделения общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности", сообщило Управление по обеспечению деятельности противопожарной и поисковой служб Московской области по итогам ежегодной конференции регионального отделения "Российского союза спасателей" ("Россоюзспас").

Московское областное региональное отделение "Российского союза спасателей", отмечалось на конференции, за прошедший год сумело значительно интенсифицировать работу с молодежью. Новые молодежные подразделения "Россоюзспаса" дополнили оргструктуру регионального отделения союза, которая сформирована в 19 муниципальных образованиях области на базе территориальных управлений и при помощи сил и средств государственного казенного учреждения Московской области "Мособлпожспас".

В работе ежегодного смотра общественных пожарников и спасателей приняли участие члены высшего совета "Россоюзспаса" и руководство Московской областной противопожарно-спасательной службы. Как было отмечено на конференции, членами "Россоюзспаса" ежегодно проводится порядка 150 мероприятий по обеспечению безопасности территории и населения Московской области.