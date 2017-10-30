Областной "Россоюзспас" прирос молодежными организациями

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Московской области в 2017 году были полностью сформированы отделения общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности", сообщило Управление по обеспечению деятельности противопожарной и поисковой служб Московской области по итогам ежегодной конференции регионального отделения "Российского союза спасателей" ("Россоюзспас").
В работе ежегодного смотра общественных пожарников и спасателей приняли участие члены высшего совета "Россоюзспаса" и руководство Московской областной противопожарно-спасательной службы. Как было отмечено на конференции, членами "Россоюзспаса" ежегодно проводится порядка 150 мероприятий по обеспечению безопасности территории и населения Московской области.