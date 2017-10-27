В Подмосковье на торги выставят четыре усадьбы до конца года

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. По программе "Усадьбы Подмосковья" на торги до конца 2017 года выставят четыре подмосковные усадьбы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства имущественных отношений Московской области.

25 октября региональное Минимущества представит инвесторам усадьбу Соллогуба в Серпухове, дом Мамонтова в Пушкинском районе, усадьбу "Любвино" в Рузском районе и дом купца Шевелкина в Павловском Посаде.

Первыми пройдут торги по усадьбе "Любвино" — 13 ноября. 29 ноября состоятся торги по дому Шевелкина, а усадьбу Соллогуба и дом Мамонтова выставят на торги уже в декабре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал программу "Усадьбы Подмосковья" в 2013 году с целью восстановления региональных памятников архитектуры.

В области находится 320 объектов культурного наследия, причем треть из них требует серьезных реставрационных работ. Как рассказал Андрей Аверкиев, глава Минимущества Подмосковья, губернаторская программа позволяет провести реставрацию объектов исторического и культурного значения за счет внебюджетных средств, но и одновременно поддержать инвесторов, которым предоставляются льготные условия аренды усадеб.

"Благодаря программе областным и муниципальным памятникам возвращается их исконный вид, а инвесторам после реставрации предоставляется льготная аренда. 1 рубль за квадратный метр в год за объект, который может стать местом социального и культурного достояния города или района и при этом приносить арендатору немалый доход", — уточнил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Выигравший торги инвестор, по условиям программы, обязан отремонтировать усадьбу за ближайшие семь лет. На разработку проекта реставрации отводятся первые два года. Проекту должны дать оценку эксперты. И принимающие работу эксперты, и компания, которая будет разрабатывать проект реставрации, должны иметь лицензию Министерства культуры Российской Федерации.

Главное управление культурного наследия Московской области после проведения заключительной проверки выдает разрешение на переход на льготные условия аренды для инвестора. После выдачи разрешения в течение 49 лет инвестор вправе использовать объект по своему усмотрению, при этом деятельность, которая может привести к разрушению памятника, строго запрещена. Например, приспособить усадьбу под склад для легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ или использовать в качестве химлаборатории не получится.