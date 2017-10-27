В Балашихе более 300 дольщиков получили квартиры

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Более 300 дольщиков долгостроя "Жемчужина Виктории" в Балашихе получили квартиры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора компании‐застройщика "Виктория‐5" Виктора Круликовского.

"30 августа нами было получено заключение о соответствии нового многоквартирного дома по адресу проспект Ленина, 72 техническим регламентам и проектной документации. В сентябре Министерство строительного комплекса Московской области дало разрешение на его ввод в эксплуатацию. На данный момент более 300 дольщиков уже получили ключи от квартир", — сказал Виктор Круликовский.

Все собственники жилья в письменном виде извещены о выдаче ключей. Получить их можно в течение всей недели, в том числе в выходные дни. На случай возникновения неполадок или недочетов компания-застройщик сформировала для жителей бригады сантехников, электриков и строителей.

Жилой комплекс "Жемчужина Виктории" находится в центральной части Балашихи и включает в себя шесть домов. На сегодняшний день в эксплуатацию введены пять объектов. Ключи от квартир корпуса №3 собственники жилья должны были получить еще в декабре 2014 года, но из-за банкротства застройщика строительство дома было приостановлено.