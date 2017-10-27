Аллею космонавтов в Звездном городке благоустроят

МОСКВА, 27 окт — РИА Недвижимость. Разработана программа благоустройства Аллеи космонавтов в Звездном городке, говорится в сообщении главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области.

Аллея космонавтов — главный "звездный путь" Звездного городка. Там провожают и встречают космонавтов после возвращения с орбиты, проводят парады Победы, памятные церемонии и другие мероприятия. Аллея ведет к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.

По проекту благоустройства, на аллее разместятся экспонаты музея Open Space, вдоль аллеи заменят фонари, рядом организуют парковочное пространство, детскую и спортивную площадки. В программу благоустройства также вошла площадь перед Домом космонавтов.

План благоустройства территории будет реализован поэтапно в течение нескольких лет. В 2017 году запланировано провести инженерно-техническую реконструкцию и благоустройство пешеходной зоны.

Приступить к благоустройству удалось после урегулирования земельного вопроса. Территория в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный городок принадлежала федеральным органам, а расположенная на ней инфраструктура — муниципалитету.

"Местная администрация обратилась к руководителю Госадмтехнадзора Московской области с просьбой посодействовать в решении вопроса с землями, для получения возможности их дальнейшего благоустройства", — уточняется в документе.