Мобильные котельные будут отапливать жилье в Подмосковье при ЧС

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мобильные котельные будут отапливать крупные жилые кварталы Подмосковья при возникновении чрезвычайных ситуаций с теплоснабжением, говорится в сообщении областного правительства.

"Московская область – единственный субъект РФ, который имеет мобильные котельные мощностью 2 Гкал/час. Они позволяют отапливать крупные жилые кварталы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, если муниципальное образование в течение трех часов не может устранить аварийную ситуацию…", — отмечается в сообщении.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Подмосковье было построено 30 и модернизировано 29 котельных общей мощностью 450 Гкал/час. Эти объекты обеспечивают теплоснабжением 400 тысяч жителей региона. Всего к зиме было подготовлено порядка 2,5 тысячи котельных и 10,6 тысячи километров тепловых сетей.

В общей сложности на подготовку к зимнему сезону в Подмосковье был выделен 21 миллиард рублей. "В эту сумму входит модернизация и ремонт объектов ЖКХ, приобретение необходимых запасов топлива, разработка и реализация инфраструктурных проектов", — добавляется в сообщении.