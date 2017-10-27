В Подмосковье из-за погоды введен усиленный режим работы дорожных служб

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Дорожный комплекс Московской области переведен в усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в регионе, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Техника и специалисты полностью готовы к резкому ухудшений погодных условий. Очистка от снега и обработка противогололедными материалами автомобильных дорог, остановочных пунктов общественного транспорта и тротуаров будет проводиться в штатном режиме. Для зимнего содержания региональных автомобильных дорог подготовлено 1300 единиц спецтехники", — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Как сообщается на сайте правительства области, в Московском регионе в минувшие сутки выпало до 13,5% от месячной нормы осадков. В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Наро-Фоминске — восемь миллиметров. Совокупная норма осадков для октября составляет 59 миллиметров. В настоящее время в районах, в которых уже выпал снег, спецтехника уже осуществляет уборку и обработку противогололедными материалами региональные дороги области. Особое внимание уделяется опасным участкам, таким как путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.