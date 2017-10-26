12 подмосковных ведомств могут переехать из Москвы в область к 2019 году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минмособлимущество проводит работу по высвобождению объектов, находящихся на территории Москвы.

Ведомства Московской области, располагающиеся в Москве, могут переехать в область к 2019 году. Это случится после завершения строительства бизнес-центра "Два капитана". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева сообщил.

В настоящее время в собственности Подмосковья находится 125 объектов недвижимости, 14 из которых занимают центральные исполнительные органы власти Московской области, 111 объектов занимают государственные учреждения и унитарные предприятия.

По словам Аверкиева, рядом с Домом правительства в Красногорске скоро завершится строительство бизнес-центра "Два капитана".

"Можно надеяться, что уже в конце 2018 года – начале 2019 года те ведомства, которые по-прежнему находятся в Москве, централизованно переедут сюда", — отметил Андрей Аверкиев.

Он также сообщил, что всего планируется освободить 12 объектов. В 2017 году должны реализовать четыре объекта на общую сумму более 680 миллионов рублей. Уже в декабре могут провести аукционы.

"В 2018 году к реализации запланировано бывшее здание управления Росреестра по Московской области на улице Верхняя Красносельская", — заключил Андрей Аверкиев.

За прошедшие три года в Москве продано три здания подмосковных ведомств на сумму более 300 миллионов рублей.