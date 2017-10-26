Мособлдума увеличила возраст депутатов молодежного парламента до 35 лет

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ранее возрастной порог в молодежном парламенте Подмосковья составлял 30 лет.

Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях поддержали законопроект об повышении до 35 лет верхней возрастной планки для избрания в молодежный парламент региона. Об этом сообщил телеканал "360".

"Проектом закона предусматривается возможность увеличения возраста молодых граждан, нашей подмосковной молодежи, с 30 до 35 лет", — рассказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Он выразил уверенность, что увеличение верхней возрастной планки будет способствовать повышению качества работы парламента.