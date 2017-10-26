Закон о благоустройстве приняли в Мособлдуме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Внесенные изменения позволят упростить проведение работ по благоустройству дворов в регионе.

Во время 34 заседания Московской областной думы был принят закон "О внесении изменений в закон "О благоустройстве в Московской области". Его приняли в третьем чтении, сообщил телеканал "360".

Выдвинуто предложение по дополнению законопроектом существующего закона понятием "нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства дворовой территории". В закрепленный список элементов включены: детская площадка, контейнерная площадка, озеленение, освещение, площадка автостоянки и информационный стенд на дворовой территории.

В Мособлдуме предположили, что данное понятие будет способствовать проведению работ по благоустройству подмосковных дворов на постоянной основе в рамках реализации норм закона.