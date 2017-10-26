Осенью были проведены мероприятия по завозу грунта.
Люди, живущие неподалеку от бывшего полигона твердых бытовых отходов "Кучино", снова сообщили о неприятном запахе. Губернатор Московской области рассказал о предпринятых мерах, которые изменят ситуацию к лучшему. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Подмосковья Андрея Воробьева.
"За осеннее время были проведены значительные мероприятия по завозу грунта. Сверху полигон полностью закрыт. Однако с боков полигона действительно распространяется неприятный запах", — отметил губернатор.
Сергей Юров, глава города Балашиха, заявил, что администрация Подмосковья обеспечила финансовую поддержку для решения проблем, связанных с полигоном "Кучино".
"На прошлой неделе мы выделили из чрезвычайного фонда бюджета порядка 250 миллионов рублей. В первом квартале будет пройдена экспертиза, во второй половине 2018 года приступим к рекультивации. Чтобы утилизировать запах, мы должны провести серьезные мероприятия. Мы должны пробурить несколько десятков скважин, чтоб утилизировать газ. Иначе запах, который распространяется в округе, не даст спокойно жить", — Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области добавил, что после 10 ноября планируется провести инсталляцию на бывшем военном объекте.
Рекультивация полигона "Кучино" начнется во второй половине 2018 года
Осенью были проведены мероприятия по завозу грунта.