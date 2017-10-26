Рекультивация полигона "Кучино" начнется во второй половине 2018 года

Осенью были проведены мероприятия по завозу грунта.

Люди, живущие неподалеку от бывшего полигона твердых бытовых отходов "Кучино", снова сообщили о неприятном запахе. Губернатор Московской области рассказал о предпринятых мерах, которые изменят ситуацию к лучшему. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Подмосковья Андрея Воробьева.

"За осеннее время были проведены значительные мероприятия по завозу грунта. Сверху полигон полностью закрыт. Однако с боков полигона действительно распространяется неприятный запах", — отметил губернатор.

Сергей Юров, глава города Балашиха, заявил, что администрация Подмосковья обеспечила финансовую поддержку для решения проблем, связанных с полигоном "Кучино".

"На прошлой неделе мы выделили из чрезвычайного фонда бюджета порядка 250 миллионов рублей. В первом квартале будет пройдена экспертиза, во второй половине 2018 года приступим к рекультивации. Чтобы утилизировать запах, мы должны провести серьезные мероприятия. Мы должны пробурить несколько десятков скважин, чтоб утилизировать газ. Иначе запах, который распространяется в округе, не даст спокойно жить", — Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что после 10 ноября планируется провести инсталляцию на бывшем военном объекте.