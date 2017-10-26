Воробьет рассказал о загруженности онкорадиологического центра в Балашихе

В 2017 году в эксплуатацию ввели хирургический корпус на 250 коек.

В онкорадиологический центр в подмосковной Балаши хе завезли новое оборудование, а обследование и лечением пациентов занимаются профессиональные специалисты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В этом году мы сдали хирургический корпус на 250 коек. Мы посетили наш онкоцентр, который загружен на 100%, чтобы обсудить и наметить масштабный план реконструкции нового хирургического и диагностического корпуса. Это радиологический центр, который мы также запускаем в этом году, сможет принимать до 500 человек в сутки", — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что благодаря новому оборудованию медицинский центр расширил спектр процедур для лечения больных.

"Мы не можем закрывать то, что было построено 50 с лишним лет назад. Нам нужно спланировать работу так, чтобы и старый корпус работал, и параллельно развернуть строительство нового хирургического корпуса", — заключил Андрей Воробьев.