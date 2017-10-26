В Подмосковье в этом году собрали рекордный урожай зерновых

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В регионе преодолели рубеж по зерновым в 417 тысяч тонн.

Предварительные итоги года подвел на заседании Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Он заявил, что по зерновым преодолен рубеж в 417 тысяч тонн. Об этом сообщил телеканал "360".

Лидерами по урожайности зерна стали южные районы Московской области. Только в Зарайском городском округе в 2017 году убрали 111 тысяч тонн.

Лидером по уборке картофеля в текущем году стал Дмитровский район.

"Только одним Дмитровским районом картофеля было собрано более 122 тысяч тонн", — отметил Разин.

Всего в регионе собрали 360 тысяч тонн картофеля.