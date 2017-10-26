Инвестиции в АПК Подмосковья вырастут в 2018 году на 67%

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Московской области в 2018 году вырастет на 67%, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

"В 2018 году планируется привлечение инвестиций в региональные проекты общим объемом порядка 35 миллиардов рублей", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в рамках "правительственного часа".

Докладывая региональному парламенту итоги работы министерства за 2017 год и о планах на 2018 год, Разин отметил стабильный интерес инвесторов к проектам сельскохозяйственной отрасли Подмосковья.

Из материалов презентации к докладу министра следует, что общий объем инвестиций в АПК региона в 2017 году составил 21 миллиард рублей. Больше всего было инвестировано в тепличные хозяйства — 12,8 миллиарда, и молочное животноводство — 6,7 миллиарда рублей.

По словам руководителя подмосковного Минсельхозпрода, благодаря привлеченным инвестициям в следующем году удастся открыть не менее 30 новых объектов, что позволит создать порядка двух тысяч рабочих мест.