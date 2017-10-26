В Подмосковье заработало созданное в этом году региональное отделение РСТ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московское областное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) провело в среду свое первое совещание, сообщило министерство культуры Подмосковья.

Отделение РСТ по Московской области было создано в этом году, и на первом его совещании среди приоритетных был рассмотрен вопрос о продвижении брендовых турпродуктов региона. "У нас проходят два федеральных, три межрегиональных и более 50 межмуниципальных турмаршрутов. Сегодня, когда перед регионом открываются новые горизонты, связанные с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, конструктивное взаимодействие Московской области с Российским союзом туриндустрии приобретает исключительное значение. Уверена, что совместными усилиями мы сможем создать новые туристические маршруты и сформировать среду для дальнейшего повышения конкурентоспособности и эффективного развития туриндустрии Подмосковья", — подчеркнула министр культуры Московской области Оксана Косарева, комментируя вопрос интенсификации продвижения туристического имиджа региона.

На первом совещании отделения РСТ в Подмосковье было также отмечено, что области для рекламирования туристического имиджа необходимо развивать довольно успешную, по мнению минкультуры региона, практику так называемого "инфотуризма". Речь идет о совместных путешествиях по области представителей СМИ и турагентств. Решено, что до конца текущего года в регионе будет организовано не менее 17 инфотуров с участием туроператоров и журналистов.

Также на первой встрече областного отделения РСТ рассматривался вопрос статуса и полномочий туристско-информационных центров (ТИЦ). Сегодня в Московской области их создано более 40, решено, что до 2020 года будет организовано не менее 100 таких центров.