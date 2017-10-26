"Мособлпожспас" и общественные спасатели договорились о взаимодействии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Государственное учреждение Московской области "Мособлпожспас" заключило соглашение по взаимодействию с несколькими добровольческими и общественными организациями, занимающимися вопросами спасения населения в экстренных ситуациях, сообщило управление по обеспечению противопожарно-спасательной службы Московской области.

Среди организаций, которые подписали договора о сотрудничестве с "Мособлпожспасом": московское областное отделение "Российского Союза Спасателей" и областное отделение "Союза казаков".

Соглашения также подписаны с вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел" и добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт".

По данным "Мособлпожспаса", все указанные соглашения по взаимодействию осуществляются в интересах предотвращения или предельного снижения потерь населения…и оперативного и эффективного реагирования сторон соглашений на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территориях.

Организации, подписавшие соглашения с "Мособлпожспасом", будут обмениваться с ним информацией, согласовывать решения о выделении сил и средств для поиска пропавших людей и решения других задач, а также обмениваться опытом и проводить совместные учения.

"Мособлпожспас" создан в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их последствий, тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.