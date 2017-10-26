Разин: пять районов Подмосковья обеспечили 60% урожая зерна

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять муниципальных районов Московской области обеспечили более 60% урожая зерновых культур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Топ-5 районов Подмосковья, а именно Зарайский, Серебряно-Прудский, Луховицкий, Домодедово и Ступинский районы, обеспечили сбор 261 тысячи тонн зерна или 62,6%", — сказал Разин, выступая в Московской областной думе в рамках "правительственного часа".

Он отметил, что в этом году, несмотря на затяжную весну и холодный старт лета, в области был собран рекордный урожай зерновых — 417 тысяч тонн.

Ранее глава Минсельхозпрода региона заявил, что объем государственной поддержки, отказываемой правительством Московской области предприятиям агропромышленного комплекса региона в 2018 году будет увеличен на 20% по сравнению с 2017 годом. Из материалов презентации к докладу министра следует, что общий объем поддержки подмосковных аграриев из областного бюджета составит 4,78 миллиарда рублей.